Gülşen'in konser vermesi yasak mı? Gülşen ne zaman konser verecek?

14 Eylül 2022 Çarşamba, 16:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Avukatı Emek Emre’nin itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu’nun 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti. Emre’nin 6 Eylül’deki itirazı üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsini 12 Eylül’de kaldırıldı.

GÜLŞEN'İN KONSER VERMESİ YASAK MI?

Gülşen'in konser vermesinin önünde hukuki bir engel bulunmuyor.

GÜLŞEN NE ZAMAN KONSER VERECEK?

Gülşen'in 2022 konser takvimine göre; 16 Eylül'de İstanbul Kartal'da, 23 Eylül'de İstanbul'da, 24 Eylül'de Gaziantep'te konser planı bulunuyor.

Ancak iddialara göre Gülşen, davası sonuçlanana kadar konser vermeyecek.

Öte yandan Gülşen, dava süresi boyunca sessiz kalacağı ve bu süre zarfında yeni şarkılar yazmaya odaklandığı belirtildi.