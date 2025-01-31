Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı
Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için cenaze töreni düzenlendi.
Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Altekin'in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Altekin için helallik alındı. Duaların ardından Altekin'in tabutu sevenlerinin omuzlarında mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.
Etiketler: #Sezai Altekin #Bodrum
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Suat ağabeye mektup
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu
- Gazetecilik ve ekran budalaları