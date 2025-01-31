Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için cenaze töreni düzenlendi.

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı
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DHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:57

Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Altekin'in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Altekin için helallik alındı. Duaların ardından Altekin'in tabutu sevenlerinin omuzlarında mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.


Etiketler: #Sezai Altekin #Bodrum

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