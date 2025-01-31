Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat verdi: Sezai Altekin kimdir?
İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Sezai Altekin kimdir? Sezai Altekin öldü mü? Sezai Altekin'in eşi kim? Sezai Altekin nereli?
Ünlü tiyatrocu Sezai Altekin 79 yaşında yaşamını yitirdi.Sezai Altekin bir dönemin unutulmaz çizgi film karekteri "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat verdi.1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. Peki, Sezai Altekin kimdir? Sezai Altekin öldü mü? Sezai Altekin'in eşi kim? Sezai Altekin nereli?
SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?
Sezai Altekin, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'nde okudu. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulunmuştur.
Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde mimlenmiştir. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katılmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin Ali Sabuncugil Menajerlik'le çalışmaktadır. Tatar Ramazan dizisinde Beyefendiyi oynamıştır. Son olarak, Show TV ekranlarında İlişki Durumu: Karışık adlı dizide rol almıştır.
SEZAİ ALTEKİN HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
- Bana Bir Picasso Gerek - Jeffrey Hatcher - Duru Tiyatro - 2008
- Palto : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Molier Ya da Kara Komplo : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993
- Hortlaklar : Henrik Ibsen - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Çulsuzlar : Dan Kavanagh - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985
- On İki Öfkel Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1983
- Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1982
- Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
- Eşşeğin Gölgesi : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Buzlar Çözülmeden : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Rummuz Goncagü : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Scapen'nin Dolapları : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Düğün Ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Genç Osman : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Koca Sinan
- Büyük Jüstinyen
- Biz Aşşagıda İmzası Olanlar
- Deli
- Avanak
- İp Oyunu
- Ese İle Köse
- Bizler Ve Bizler
- Sırtımızdakiler
- Devlet Baba
- Leylek Sultan
- Koca Dağlar Adası
SEZAİ ALTEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
- Öteki Türkiyede Bir Cumhur Başkanı
- Şeytan Bunun Neresinde
- Şenlik Var
- Kırlangıç Fırtınası
- Çok Özel Tim
- Tele Dadı
- Ümit Milli
- Son
- Ruhun Duymaz
- Şansa Bak
- Tam Pansiyon
- Yuvam Yıkılmasın
- Dönersen Islık Çal
- Yarı Şaka Yarı Ciddi
- Hastane
- Önce Canan
- Düğün Şarkıcısı
- İntikam
- Böyle Bitmesin
- Tatar Ramazan
- Paşa Gönlüm
- Yusuf Yusuf
- Adsız Aşıklar
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