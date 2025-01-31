Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat verdi: Sezai Altekin kimdir?

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:24

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:45

Ünlü tiyatrocu Sezai Altekin 79 yaşında yaşamını yitirdi.Sezai Altekin bir dönemin unutulmaz çizgi film karekteri "Şirin Baba", "Bugs Bunny", "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat verdi.1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. Peki, Sezai Altekin kimdir? Sezai Altekin öldü mü? Sezai Altekin'in eşi kim? Sezai Altekin nereli?

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Sezai Altekin, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'nde okudu. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulunmuştur.

Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde mimlenmiştir. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katılmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin Ali Sabuncugil Menajerlik'le çalışmaktadır. Tatar Ramazan dizisinde Beyefendiyi oynamıştır. Son olarak, Show TV ekranlarında İlişki Durumu: Karışık adlı dizide rol almıştır.

SEZAİ ALTEKİN HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

Bana Bir Picasso Gerek - Jeffrey Hatcher - Duru Tiyatro - 2008

Palto : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Molier Ya da Kara Komplo : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993

Hortlaklar : Henrik Ibsen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Çulsuzlar : Dan Kavanagh - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

On İki Öfkel Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1983

Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1982

Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Eşşeğin Gölgesi : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Buzlar Çözülmeden : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Rummuz Goncagü : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Scapen'nin Dolapları : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Düğün Ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Genç Osman : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Koca Sinan

Büyük Jüstinyen

Biz Aşşagıda İmzası Olanlar

Deli

Avanak

İp Oyunu

Ese İle Köse

Bizler Ve Bizler

Sırtımızdakiler

Devlet Baba

Leylek Sultan

Koca Dağlar Adası

SEZAİ ALTEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?