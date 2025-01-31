Sanat dünyasının acı kaybı: Sezai Altekin yaşamını yitirdi
İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.
1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı.
79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Etiketler: #Sezai Altekin #Tiyatro #oyuncu
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