Sanat dünyasının acı kaybı: Sezai Altekin yaşamını yitirdi

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasının acı kaybı: Sezai Altekin yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:51

1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.


Etiketler: #Sezai Altekin #Tiyatro #oyuncu

İlgili Haberler

19 yaşındaki Emre kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!

19 yaşındaki Emre kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!
Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat verdi: Sezai Altekin kimdir?

Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat verdi: Sezai Altekin kimdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler