TKDF: Yeter artık çıkın yatak odamızdan
TKDF’den yapılan açıklamada, kadınların planlı sezaryen doğum yapmasını engelleyen yönetmeliğin açıkça Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere ve temel insan haklarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu yönetmelik derhal geri çekilmeli; kadınların beden bütünlüğüne ve doğum hakkına saygı gösterilmelidir. Yeter artık çıkın yatak odamızdan...” denildi.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün yazılı açıklamasında sezaryen kararına tepki gösterildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kadınların rızasını yok sayan, iradesini hiçe sayan, onu devletin doğum makinesi gibi gören bir ideolojik müdahale. Bu kanunsuzluğun iptali için görüşmelerimiz sürüyor, dava açacağız. Feminist mücadele, yüzyıllardır kadınların kendi bedenleri üzerindeki haklarını savunur. Doğum şekli, kadının sağlık durumuna, yaşam koşullarına, ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarına göre şekillenmelidir. Sezaryeni yasaklayan ya da keyfi şekilde sınırlayan her uygulama, kadının doğurganlık kapasitesi üzerinde tahakküm kurmaya çalışan erkek egemen sistemin başka bir tezahürüdür.
“YETER ARTIK ÇIKIN YATAK ODAMIZDAN”
Kadınların doğumu nasıl yapacaklarına, hangi koşullarda karar vereceklerine yalnızca kadınlar kendileri karar verir. Ne doktorlar, ne siyasetçiler, ne de devlet organları bu karara ortak olamaz. Dayatma değil, rıza esastır. Kadın bedeni, devletin mülkiyetinde değildir. Bu yönetmelik derhal geri çekilmeli; kadınların beden bütünlüğüne ve doğum hakkına saygı gösterilmelidir. Yeter artık çıkın yatak odamızdan."
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