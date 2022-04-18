TKH'den Eskişehir buluşması
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, partisinin Eskişehir'de düzenlediği buluşmada açıklamalarda bulundu.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Eskişehir İl Örgütü “Seçimler ve Sol” başlıklı etkinliğini gerçekleştirdi.
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, AKP iktidarının son 20 yıllık gerici politikalarına değinilirken, gerek Cumhur İttifakı gerek Millet İttifakı’nın düzen içinde çözüm sunduğu belirtildi.
Ülkemize yaşatılan ekonomik bunalımın ancak köklü bir çözüm programı etrafında birleşerek çözüleceğini söyleyen Tekerek, bu programın ancak komünistler tarafında hayata geçebileceğine dikkat çekti.
Tekerek konuşmasının sonunda tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a çağırdı. Seçimlerde sosyalizmin örgütlü gücünün öneminin vurgulandığı toplantı, soru ve cevaplar bölümünün ardından sonlandırıldı.
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