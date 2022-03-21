TKH'den İstanbul buluşması: 'Devrimci bir ittifak çatısı altında buluşmaya çağırıyoruz'

21 Mart 2022 Pazartesi, 11:15

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) farklı illerde gerçekleştirdiği örgütlenme toplantılarının ardından İstanbul Şişli'deki bir düğün salonunda "Ülkenin komünist partisi yükseliyor" başlığıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda TKH’nin 2023 seçimlerine yönelik izleyeceği tutum açıklandı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, 1920’de Bakü’de kurulan TKP’nin devamcısı olduklarını ifade ederek "Marksist Leninist hattımıza, emperyalizme karşı bağımsızlık, gericiliğe karşı aydınlanma, sömürüye karşı eşitlik mücadelemize, tarihsel haklılığımıza güveniyor, işte bu yoldan artık daha da güçlü yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kısa zamanda önemli bir yol aldıklarını belirten Tekerek, "Her koşulda yapabileceklerimizi en güçlü şekilde yapmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. İşte YSK tarafından açıklanan listede partimizin de yer alması, partimizin seçime girme yeterliliği kazanmış olması böyle bir bilincin sonucudur" diye konuştu.

Tekerek "Önceleri partimizin adını ilk öğrendiklerinde 'Aa öyle bir parti mi var?' derlerdi ya da adımızı sürekli yanlış telaffuz ederlerdi. Partimiz 2015'ten bu yana öncü işçilerin, aydınların, öğrencilerin, sanatçıların yazarların arasında bilinen, fikirleri önemsenen bir parti haline gelmiştir. Artık adımızı karıştıran yok, ne olduğumuzu bilmeyen de yok" diye devam etti.

"ÖNCELİĞİMİZ ORTAK TAVIR"

Tekerek'in ardından söz alan TKH Merkez Komite Üyesi Kurtuluş Kılçer de yaptığı konuşmada "Emekçi sınıfların, cumhuriyetçi toplumsal kesimlerin, ilerici yurttaşların, gençlerin, kadınların ve aydınların özlem ve talepleri için sol bir seçenek ülkenin sağa yatmış siyaset düzleminde büyük bir boşluk ve aynı zamanda büyük bir ihtiyaçtır" diyerek şu çağrıda bulundu:

"Türkiye Komünist Hareketi, önümüzdeki seçimlerde devrimci bir ittifakın kurulması için üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirecektir. Bu vesileyle bütün devrimci ve sosyalist güçleri, aydınları ve ülkenin ilerici güçlerini sol bir seçeneğin ortaya çıkması için devrimci bir ittifak için güçleri birleştirmeye çağırıyoruz. Bugün Türkiye sosyalist hareketinin yeni bir çıkışının yolunun döşemek ve ülkede solun bir alternatif haline gelmesinin zeminini ve olanağını yaratmak için devrimci bir ittifak çatısı altında buluşmaya çağırıyoruz. Türkiye Komünist Hareketi olarak böylesi bir güçbirliğinin oluşması için başta seçimlere girebilecek EMEP, Sol Parti ve TKP olmak üzere bütün devrimci ve sosyalist parti ve güçlerle işbirliğine açık olduğumuzu ilan eder, bu tarihsel sorumluluk için bütün güçleri omuz omuza mücadeleye çağırırız. Umarım yaptığımız çağrılar, ilan ettiğimiz duyurular lafta kalmaz. Umarım yürüttüğümüz müzakareler, aylardır yürüttüğümüz görüşmeler emekçi sınıflara yeni bir umut, gençlere yeni bir sinerji olarak Türkiye'de devrimci bir ittifakın oluşmasına vesile olur."

Programı ve mücadele hattını merkeze koymayan ve milletvekili pazarlığı üzerinden yapılan bir seçim siyasetinin parçası olmayacaklarını vurgulayan Kılçer, "Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinde, solun ortak tutum alması ve ortak bir tavır göstermesi önceliğimiz olacaktır. Türkiye Komünist Hareketi, bu açıdan önce ittifakın kurulmasını, ittifakın programının oluşturulmasını ve bunun etrafında bir siyasal mücadelenin yürütülmesini başa yazarken, sosyalist solun devrimci bir seçim siyaseti izleyeceğinden tereddüdü bulunmamaktadır. Bugünkü istibdat rejiminin ve AKP’nin tek adam yönetiminin sürmesine yol verecek, destek olacak, alan açacak siyasal duruş içinde olmayacağımız gibi burjuva her hangi bir aday ya da partiye de kefil olmayacağımız herkes tarafından bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı, Tekerek ve emektar parti üyelerinin TKH saflarına katılan yeni üyelere parti rozetlerini takmasıyla son buldu.



