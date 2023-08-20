TKP, İstanbul'da demirleyen ABD savaş gemisini protesto etti

TKP İstanbul İl Örgütü, ABD'nin 6.Filo'ya bağlı savaş gemisi USS Mount Whitney'in Sarayburnu'nda resepsiyon vermesini Galata Köprüsü'nde protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:41
TKP, İstanbul'da demirleyen ABD savaş gemisini protesto etti
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ABD Donanması'nda 6.Filo'ya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney, olağan ziyaret kapsamında yaklaşık 300 kişilik ekibiyle İstanbul'a gelmişti.

Sarayburnu'na demirleyen savaş gemisinde bugün resepsiyon düzenlendi.

TKP İstanbul İl Örgütü, geminin Sarayburnu'nda resepsiyon vermesini bugün Galata Köprüsü'nde protesto etti.

Eylemde, 'ABD defol bu memleket bizim!', 'Emperyalistler, işbirlikçiler, korkun TKP görev başında' sloganları atıldı.


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