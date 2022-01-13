TKP Olağanüstü Konferans kararlarını ve yol haritasını açıkladı

13 Ocak 2022 Perşembe, 17:20

Türkiye Komünist Partisi geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da “Bir Adım Daha İleri” başlığıyla düzenlediği, olağanüstü konferansta aldığı kararları ve konferans raporunu kamuoyuna duyurdu.

AKP’nin iktidara gelişinden günümüze kadarki süreçte yaşananların özetinin analiziyle başlayan rapor “özelleştirmelerden, laikliğin günbegün ayaklar altına alınmasına; seçim sisteminden, düzen siyasetinin sermayeyle ilişkilerine; Haziran Direnişi sonrası muhalefetin izlediği strateji ve Millet İttifakı’nın ortaya çıkışı” gibi pek çok başlığı içeriyor.

Yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu raporda "AKP iktidarının nasıl sona ereceği önemsiz değildir" vurgusu yapıldı. Bu başlıkta ayrıca Emek Partisi ve Sol Parti'yle yürütülen ittifak görüşmelerine dair güncel bilgiler de yer aldı.

TKP, Olağanüstü Konferansı’nda çeşitli başlıklarda kararlarını da açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilgili öneri, milletvekili adaylarının belirlenmesi, sol içi ittifak görüşmeleri, seçim yasası hakkında alınan kararların yanı sıra, Küba ile dayanışma da alınan kararlar arasında yer aldı. Başta enerji şirketleri olmak üzere acilen tüm temel ihtiyaçların sağlandığı şirketler devletleştirilmeli çağrısı yapıldı.







