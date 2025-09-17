TKP ve YKP'den ortak konserler

Dünyaca ünlü Yunan aydın ve besteci Mikis Theodorakis, 100. doğum gününde Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi tarafından düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

TKP ve YKP tarafından Sakız Adası’nda ve İzmir’de düzenlenecek etkinliklerde, Yunanistan’dan ve Türkiye'den sanatçılar Theodorakis bestelerini birlikte seslendirecek.

Sakız Adası'ndaki etkinlik, 19 Eylül Cuma günü saat 21.30'da Vounaki Meydanı'nda düzenlenecek.

İzmir’de ise 21 Eylül'de saat 19.00'da Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda yapılacak etkinlikte dinleyicileri TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve YKP Siyasi Büro Üyesi Nikos Sofianos selamlayacak.

TKP'nin sosyal medya hesabından konsere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanlığa çok sayıda unutulmaz eser armağan eden, yaşadığı süre boyunca komünist kimliğini her daim gururla taşıyan önemli Yunan aydın ve besteci Mikis Theodorakis’in 100. doğum gününde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi tarafından Sakız Adası’nda ve İzmir’de gerçekleşecek etkinliklerde Yunanistan’dan ve ülkemizden sanatçılar Theodorakis bestelerini birlikte seslendirecek. İzmir’deki etkinlikte dinleyicileri TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve YKP Siyasi Büro Üyesi Nikos Sofianos selamlayacak. 21 Eylül’de İzmir Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşecek etkinliğin davetiyesi için iletişime geçebilirsiniz: 0543 857 19 20."

Theodorakis'in bestelerini yorumlayacak isimler ise şöyle:

Yunanistan'dan Doros Demosthenous (solist), Angellki Toumpanaki (solist), Thodoris Olkonomou (orkestra şefi). Türkiye'den Gülcan Altan ve orkastrası, konuk Muammer Ketencioğlu.