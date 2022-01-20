TKP'li Kemal Okuyan: Ortaklığı mümkün görmedik

20 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

SOL Parti dışında kalan ve kendilerini “demokratik, sol, sosyalist ve devrimci” olarak nitelendiren 8 parti ve oluşum, önceki gün HDP’nin çağrısı ile ilk kez bir araya geldi. Toplantıya katılan partilerden olan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cumhuriyet’e konuştu.

Okuyan, seçimleri ve seçim dışında uzun vadeli bir mücadeleyi de içine alan ittifak kavramının hakkını verebilecek tek şeyin, belli ilkeler etrafında bir araya gelebilmek olduğunu vurguladı. Okuyan, “Ortak mücadele hattı oluşturmak için laiklik, anti emperyalizm ve sınıf ekseni bizim kırmızı çizgilerimiz. Toplantıya giderken de çıkarken de o toplantının bileşenleriyle böyle bir ortaklığın yakalanmasını mümkün görmedik. Biz peşin hükümlerle hareket etmiyoruz ama gerçekçi olacaksak, bizim düşündüğümüz program ve ilkeler etrafında bir şey oradan çıkmaz” dedi.

"AYRIMI HDP DE BİLİYOR"

Toplantıya gitme amaçlarını da açıklayan Okuyan, “Türkiye’de güncel, yakıcı meseleler oluyor. Parti kapatma davası, seçim yasasıyla ilgili bir oldubitti, siyasi cinayet olur, o konuya dair ortak tutum alabilecek kesimler arasında bir diyalog açılabimeli. Her zaman böyle bir diyalogdan yanayız. Bu nedenle toplantıya gittik. Toplantının, daha öte bir anlamı yoktu. Zaten bu toplantıya davet eden parti de bir ittifak görüşmesi için davet etmedi” diye konuştu. Kırmızı çizgilerini esnetme ya da tartışmaya açma gibi durumlarının hiçbir şekilde olmadığını söyleyen Okuyan, “Soldaki değişik kesimlerle görüşürüz. HDP önemli bir parti, onlarla da görüşürüz ancak HDP ile ayrım noktalarımızı HDP de bütün kamuoyu da biliyor. Toplantının son derece saygılı, herkesin birbirini anladığı, dinlediği bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim ama bu kadar” ifadelerini kullandı.

"YOL ALABİLECEK DURUMDAYIZ"

“Türkiye’de devrimci hareketin bağımsız sınıf çizgisini öreceğiz. Ya birlikte birileriyle yapacağız ya da tek başımıza yolumuza devam edeceğiz” diyen Okuyan, ittifak konusunda EMEP ve SOL Parti ile görüştüklerini ve bunu da daha önce ilan ettiklerini söyledi. “Seçim yok, ittifak nereden çıktı?” yaklaşımında olmadıklarını, ilkesel birliktelik sağlanırsa ittifaklara açık olduklarını vurgulayan Okuyan, “Neden ittifaktan uzak duralım? Savunduğumuz ilkeler etrafında oluşabilecek her ittifaka yapıcı bir şekilde katılırız. Zaten 3 parti olarak görüşmeler sağlıyoruz” dedi. Okuyan, görüşmelerde daha ileri aşama için uğraştıklarını belirterek, “3 parti de kendi iç hazırlıklarını tamamladı, ocak ayının ilk yarısında kendi iç süreçlerini halletti. Şu anda yol alabilecek, yol alamasak da kamuoyuna bunun gerekçelerini açıklayabilecek durumdayız” diye konuştu.