Demokratik, sol, sosyalist ve devrimci 8 parti ve oluşum, bir araya geldi

19 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Bir süredir aralarında görüşme yapan 8 siyasi parti ve oluşum, HDP’nin çağrısı üzerine ilk kez bir araya geldi. HDP kaynakları, görüşmenin ittifak görüşmesi olmadığını, ana amacın Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı içinde olmayan partilerin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunması olduğunu belirtirken, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise “Önümüzdeki seçimlere ilişkin tartışmaya seçim ve milletvekilliği ile başlamayı doğru bulmuyoruz. Kaldı ki seçimlerin hangi koşullarda ve ne zaman yapılacağı dahi henüz belli değilken, tüm muhalefetin dikkatleri seçim anına toplayan girişimlere girmesini doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Siyasetin erken seçim çağrılarıyla hareketlendiği dönemde ikili görüşmeler yapan bazı siyasi parti ve oluşumların, HDP’nin çağrısı ile ilk kez bir araya geleceği duyurulmuş, bu toplantı üzerinden de “üçüncü ittifak” tartışmaları başlamıştı. HDP’nin, Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, SOL Parti, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) davet gönderdiği belirtilmişti. SOL parti dışında davet giden parti ve oluşumlar, dün Ankara’da bir araya geldi ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

"TOPLU İLK TEMAS"

HDP kaynakları, görüşmenin, basına yansıdığı gibi ittifak görüşmesi olmadığını, amacın toplu şekilde ilk temasın gerçekleşmesi olduğuna işaret ediyor. Bu parti ve oluşumların birbirleriyle halihazırda görüştüğü, dünkü toplantının da “sadece toplu ilk temas olduğu” aktarılırken, Türkiye’nin gidişatının tartışılmasının hedeflendiği belirtilen toplantı için “başka bir belirlenmiş çerçevesinin olmadığı” kaydediliyor. “Sonrasında ne olacağına toplantıda karar verileceği” de belirtilirken, “Bu toplantı, bir ittifak çalışması, bir araya gelip belli ilkeler üzerine tartışma yürütülecek bir toplantı değil” değerlendirmesi yapılıyor.

"YAN YANA GELİŞ ÇAĞRISI"

Partilere giden davetiyenin içeriğinin de “Türkiye’nin gidişatına karşı bütün toplumsal kesimlerin görüş ve düşüncelerinin ortaklaştırılmasına dönük olduğunu” vurgulayan HDP kaynakları, “Hem ekonomik kriz hem ekonominin bütün değerlerinin askıya alınması gibi başlıklar altında yan yana geliş çağrısıydı. Basına ittifak faaliyetlerinin bir parçası olarak yansıdı. Bu, katılımcılardan bağımsız gerçekleşti. Katılımcıların, eleştirilerini ve değerlendirmelerini yüz yüze yapmaları daha sağlıklı ve doğru diye böylesi toplantıyı ısrarla savunuyoruz” yorumunda bulunuyor.

"DOĞRU BULMUYORUZ"

Cumhuriyet’e konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ise “Önümüzdeki seçimlere ilişkin tartışmaya seçim ve milletvekilliği ile başlamayı doğru bulmuyoruz. Kaldı ki seçimlerin hangi koşullarda ve ne zaman yapılacağı dahi henüz belli değilken, tüm muhalefetin dikkatleri seçim anına toplayan girişimlere girmesini doğru bulmuyoruz” dedi. Türkiye’nin önünde çok zorlu bir seçim süreci olduğunu belirten İşleyen, “AKP iktidarının sicili ortada, bu seçimlerin olağanüstü koşullar içinde gerçekleşeceği, eğer fırsat bulursa seçimleri çalacağı da açık. O yüzden bugün öncelikle yapılması gereken seçimlerin çalınma girişimlerine engel olacak, AKP’nin artan baskılarını dengeleyecek bir toplumsal mücadelenin güçlendirilmesi olmalı” diye konuştu.

"TAŞ ATMAYA BAŞLADILAR"

Parti olarak toplantıya katılım sağlamayacaklarını ilettiklerini ancak basına isimlerinin yansıdığını belirten İşleyen, “Biz bu yanlışı düzelttiğinizde de birileri pusuda bekliyormuş gibi üzerimize taş atmaya başladı. Bu rejime son vermek için ayrılık gayrılık olmaksızın en geniş birliktelikle mücadeleyi geliştirmeye çalışıyoruz. Öte yandan, Türkiye’nin Meclis muhalefetinin politikalarıyla düzlüğe çıkmayacağını da açıkça söylüyoruz. SOL’un her tür bağımsız girişimini bloke etmeye, SOL’u biçimlendirmeye yönelik arayışlardan uzak durulmalı” ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ GÖRÜŞME KARARI

Toplantının ardından görüşmede yer alan parti ve oluşumlar, ortak açıklama yaptı. Türkiye’nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi; ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi; mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık.”