Son dakika... TL'de değer kaybı devam ediyor; dolar 10,60'ı aştı, Euro 12 lirayı geçti

17 Kasım 2021 Çarşamba, 17:04

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine devam edeceği yönündeki beklentiler nedeniyle haftaya kayıplarla başlayan Türk Lirası, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları ardından değer kaybında yeni bir etaba daha girdi. Dolar, 10,60 TL’yi geçerek zirve noktasını bir adım daha yukarı taşıdı.

Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında faiz kararına ilişkin yaptığı açıklamalarının ardından Dolar/TL öğle saatlerinde 10,56 seviyesine kadar yükselmişti.

Avro ise güne 11,48'den başlarken, gün içinde 11,95 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,2650 TL, avronun satış fiyatı ise 11,6390 TL olmuştu.

Doların güçlendiği bu dönemde TL'nin de değer kaybetmesi nedeniyle kurdaki yükseliş de durmuyor. Kasım ayında yüzde 5 yükselen kur sene başından beri yüzde 35'i aşan değer kazandı.

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