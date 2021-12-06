TL'nin reel değeri tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

Merkez Bankası verilerine göre; Türk lirası, tarihin en düşük reel değerine geriledi. Ekim ayında 60,37 seviyesindeki reel efektif döviz kuru, kasım ayında 54,33 oldu.

ANKA
06 Aralık 2021 Pazartesi, 15:26
TL'nin reel değeri tüm zamanların en düşük seviyesini gördü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi’ni açıkladı. Buna göre; TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi, kasım ayında da düşüşünü sürdürdü ve 54,33 ile kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değere geriledi.

Reel efektif kur, bir önceki dip seviyelerini haziran ayında görmüştü. Temmuz, ağustos ve eylülde sınırlı yükselen reel efektif kur, eylül ayından itibaren yeniden düşüşe geçmişti.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, ekimde 60,37'den 60,11'e revize edildi.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU (REK) ENDEKSİ NE ANLAMA GELİYOR

REK Endeksi, Türkiye'nin fiyat düzeyinin, dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

REK'deki düşüş, TL'nin reel olarak değer kaybettiğine, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğüne işaret ediyor.


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