TMMOB Başkanı'nın Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Zeydan Karalar ziyaretlerine onay çıkmadı!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri Kapalı Cezaevi’nde bulunan Şehir Plancısı Dr. Tayfun Kahraman, Milletvekili Şerafettin Can Atalay ile Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından görüşme ve ziyaret gerçekleştirebilmesine yönelik başvurular reddedildi.

Başvurularda TMMOB’nin Anayasa’nın 135. maddesinde statüsü belirlenmiş kamu kurumu niteliğindeki meslek üst Birliği olduğu, meslek mensuplarının hak ve çıkarlarını gözetmenin Birliğin Anayasal görevi olduğu belirtildi.

TMMOB’den yapılan açıklamada yazılı olarak gerçekleştirilen başvurulara rağmen, Başsavcılıklar tarafından yazılı bir cevap verilmediği belirtildi.

Açıklamada “Yalnızca şifahi bir şekilde cezaevlerinin çok yoğun ve kalabalık olduğu, bu yüzden teknik olarak görüşme gerçekleştirmenin uygun olmayacağından başvuruların reddine karar verildiği bildirildi” denildi.

NE OLMUŞTU?

TMMOB ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından; Tayfun Kahraman, Şerafettin Can Atalay ve Zeydan Karalar ile görüşme gerçekleştirilmesi için 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında farklı tarihlerde başvurularda bulunulmuştu.