TMMOB Başkanı'ndan sert eleştiri: Mimar, mühendis borç ve sefalet içinde

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, iktidarın yıllardır izlediği politikalarla yarattığı krizin yükünü emeğiyle geçinenlerin sırtına yüklemekten vazgeçmesini istedi.

Koramaz, “Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, iktidarın zannettiği gibi yüksek gelir elde etmiyor. Aksine yıllardır bürolarını ayakta tutma mücadelesi veriyorlar” dedi.

Koramaz mimar ve şehir plancısının borç ve sefalet koşulları altında yaşadığına dikkat çekerek “Mühendis, mimar, şehir plancılarının artık katmerleşen sorunlarına bir çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

