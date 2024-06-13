Şampiyonluğun mimarlarındandı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nick Calathes, şampiyonluğun ardından gelecek sezon sarı-lacivertli takımda olmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:18
Şampiyonluğun mimarlarındandı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye veda etti!
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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nick Calathes, şampiyonluğun ardından gelecek sezon sarı-lacivertli takımda olmayacağını duyurdu.

Nick Calathes yaptığı açıklamada, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR ŞEKİLDE AYRILIYORUM'

Ayrılık açıklaması yapan başarılı oyuncu, "En azından iyi bir şekilde ayrılıyorum, Fenerbahçe'nin bana burada oynamak için verdiği fırsattan ötürü çok minnettarım." diye konuştu.


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