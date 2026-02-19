TMMOB EMO Ankara Şubesi’ne 4 yılın ardından değişim geldi: Demokratlar yönetime geçti

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası'na (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi’nde gerçekleşen 28. Olağan Seçimler, değişime sahne oldu. Oylamayı 4 yılın ardından mavi listeyle yarışa giren ‘Demokrat Mühendisler’ kazandı. Ramazan Pektaş, yeni dönemde EMO Ankara Şube Başkanlığına seçildi. Pektaş seçimleri 6’ya 1 kazandı.

Şubenin yeni yönetim kurulu, Ramazan Pektaş, Erol Akyüzlü, Meltem Yılmaz, Musa Demir, Engin Pekyılmaz, Tufan Teziş ve Ali Yılmaz’dan oluştu. Devir teslim töreninin ardından toplanan yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını oluşturdu. Yeni dönemde Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş, Başkan Yardımcısı Erol Akyüzlü, Yazman Meltem Yılmaz olurken Saymanlık görevini Musa Demir üstlendi.

‘AYRIM GÖZETMEYECEĞİZ’

4 yılın ardından gelen seçim zaferine ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan EMO Ankara Şubesi 28. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş, “‘Söz, Yetki, Karar Üyenin, EMO Hepimizin’ şiarıyla çalışmalarını yürüteceklerini söyledi. Ankara Şube’nin 18 temsilciliği olduğunu anımsatan Pektaş, ayrım gözetmeden yeni dönem içinde tüm temsilciliklerle çalışma yürüteceklerini, ziyaretler planlayacaklarını ve etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

Pektaş, “Bu çerçevede çalışmalarımızı üyelerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda planlayacağız. Düzenli aralıklarla Mühendislik Geliştirme eğitimleri düzenleyecek, elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri gibi kamu ve özel sektörün bir araya getirileceği birçok mesleki etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi. 1977 yılında kurulan ve oldukça köklü bir tarihe sahip olan EMO Ankara Şubesi’nin 2027 yılında 50. yaşına gireceğini belirten Pektaş, “Şubemizin yarım asırlık tarihine sahip çıkarak, geleceğini planlıyor çalışma programımızı bu çerçevede oluşturuyoruz” diye konuştu.