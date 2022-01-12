TMMOB, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin emsal artışı kararını yargıya taşıdı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 09:42

TMMOB, İzmir depreminde ağır veya orta hasar görmüş binaların tamamına parsel bazında emsal artışı verilmesi kararını yargıya taşıdı.

İzmir Depremi’nde evi yıkılan depremzedelerin bir yıldır beklediği emsal artış kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karara bağlanmıştı. Kent genelinde parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı Meclis'te kabul edilmişti.

Emsal artışı kararına tepki gösteren Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 'hukuka aykırılık ve kent suçu' vurgusu yaparak plan notlarına itiraz etmişti.

İtirazların reddedilmesinin ardından TMMOB emsal artışı kararını yargıya taşıdı.

Yürütmenin durdurulması istemiyle İzmir İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, "Dava konusu işlemin hukuka ve kamu yararına aykırılığı yukarıda ayrıntılı olarak ifade edilmiş olup, oluşması muhtemel hataların önlenebilmesi ve kent açısından telafisi olanaksız zararlara mahal verilmemesi için, kesin yargı kararı oluşturuluncaya kadar, söz konusu plan notunun öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali gerekmektedir." denildi.