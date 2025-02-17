TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir’e terör soruşturması
TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir, 15 ay önce yapılan Uludere katliamı anmasında atılan Kürtçe sloganlar nedeniyle terörle mücadele şube müdürlüğüne ifade vermeye çağrıldı. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz “Slogan atmak suç değildir” dedi. Akdemir Kürtçe bilmediği söyledi.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Başkanlığı tarafından ifadeye çağrıldı. Akdemir’e destek vermek amacıyla TMMOB üyeleri, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İzmir Barosu önceki başkanı Özkan Yücel ve yurttaşlar emniyet müdürlüğü önünde toplandı. Akdemir, ifade vermeye Sefa Yılmaz ve Özkan Yücel ile birlikte girdi.
Yaklaşık 1 saat süren ifade sonrası açıklamalarda bulunan İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Akdemir’in 28 Aralık 2023 yılında İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin düzenlediği Uludere katliamı anması sırasında atılan Kürtçe sloganlar nedeniyle ifade vermeye çağrıldığını söyledi. Yılmaz, “Orada atılan Kürtçe sloganlarla ilgili olarak terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla hakkın soruşturma başlatılmıştı. O gün orada yaşananları anlattık. Tutulan tutanakların gerçeği yansıtmadığını ifade ettik. Basın açıklamasının Emek ve Demokrasi Güçleri vasıtasıyla hazırlanıp, çağrı yapıldığını ve açıklamaların da hukuka uygun olduğunu, suçlamaların asılsız olduğunu ifade ettik. Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmesini istedik. Aykut Bey, Kürtçe sloganı başlatan kişi olarak suçlandı” dedi. Kürtçe bilmediğini aktaran Akdemir, “Yaklaşık 15 ay geçmiş. Sloganın içeriğinde de bir suç unsuru yok. Tercümesi yapılmış” diye konuştu.
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