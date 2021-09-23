TMMOB Maden Mühendisleri Odası: ‘Barınma evrensel bir haktır’
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Türkiye genelindeki yurt sorununa ilişkin “Barınma evrensel bir haktır” açıklamasını yaptı.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genç Madenci Örgütlülüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorununu değerlendirdi. İktidarın koronavirüs salgını sonrası barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlar da dahil hiçbir konuda hazırlık yapmadığı belirtilen açıklamada, “Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan öğrenciler, altından kalkamayacakları bir yükün altında ezilmeye mahkum bırakılmıştır. Özellikle büyükşehirlerde eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerinin, mevcut ev kiralarındaki ve yurt ücretlerindeki olağanüstü artışlar nedeniyle barınma ihtiyaçlarını karşılayabilme olanakları kalmamıştır. Ayrıca yurtların sayı olarak da yetersiz olması yıllardan beri süren diğer önemli sorundur” ifadelerine yer verildi. Yurt ve ev fiyatlarındaki fahiş artışların sorumlusunun iktidar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Üniversite öğrencileri mağdur edilmekte ve anayasada da geçen eğitim görme hakkını kullanabilme olanakları yok edilmektedir. Yetersiz olan yurt imkanları ile birlikte barınma sorunu, öğrencileri cemaat ve tarikat gibi yapılanmaların barınma imkanlarına muhtaç bırakmakta ve dolaylı yoldan bu yapılarla ilişkiye itmektedir. Tüm üniversite öğrencilerinin beslenme, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli önlemler alınmalı ve öğrencilere yeterli oranda ekonomik destek sağlayacak çalışmalar hızla yapmalıdır. İktidarın öğrencileri ülkenin geleceği olarak görmekten ziyade bir müşteri olarak gören bu anlayışı içerisinde, üniversitelerde demokratik ve özgür bir ortamın oluşması ve bilimsel anlamda başarılı çalışmaların üretilmesi mümkün değildir. Öğrencilerin barınma sorunu acilen çözülmeli, mağduriyetleri derhal giderilmelidir.”
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