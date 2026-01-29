TMMOB MMO Ankara Şubesi’nde ilk kadın başkan adayı Çete, başkanlığa hazırlanıyor: ‘Kadını aile politikalarının içine hapseden politikaların karşısında duracağız’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi, 7-8 Şubat tarihlerinde MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 30. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Seçimli yapılacak genel kurulda Çağdaş Mühendisler, ‘Mavi Liste’ ile yeniden yönetime aday olduklarını açıkladı. Şubenin ilk kadın başkan adayı olan Serap Özpolat Çete, Cumhuriyet’e konuştu.

‘KAMUSAL DENETİMİ ÖNCELEYECEĞİZ’

1998 yılından bu yana Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğünün içerisinde olduğunu belirten Çete, “Odamızın birlikte karar alma, üretme, yönetme geleneğine uygun olarak bu dönem başkanlığa benim devam etmem noktasında bir istek oluştu. Ben de zaten uzun yıllardır yönetimde olduğum için işleyişi, süreci ve hizmetleri biliyorum. MMO zaten demokratik yapısıyla eğitimlerini, hizmetlerini, kamusal faaliyet ve denetimlerini sürdürüyor. Bizler de Çağdaş Mühendisler olarak cumhuriyetçi bakış açısıyla demokratik, laik ve çağdaş bir şekilde şubeyi yönetmeye talibiz. Bu zamana kadar hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadan, halkı, kamusal denetimi önceleyerek hizmetlerimizi sürdürdük, bundan sonra da böyle devam edeceğiz” dedi.

‘YÖNÜMÜZÜ GENÇLERE ÇEVİRECEĞİZ’

Çete, makina mühendislerinin birçok sorunu olduğundan söz ederek “Bu meslek sorunları, ülkemizin sorunlarından ayrı değil. Üniversitelerin plansız olarak açılması, bölümlerin plansız kurulması, laboratuvar olmadan, hocaları olmadan yetişen öğrenciler... Neredeyse 15 bin kadar mezunun çok azına istihdam sağlanabiliyor. Bunun için biz oda olarak mezun gençleri, öğrencileri yetiştirmek ve onların mesleki deneyimini artırmak amacıyla çok sayıda etkinlik yapıyoruz. Bundan sonra da onlarla daha çok birlikte olabilmek için yönümüzü buraya çevireceğiz. Bunun için de üniversite-sanayi işbirliğini geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HALKTAN YANA POLİTİKALAR SÜRDÜRECEĞİZ’

Bugüne kadar halktan yana politikalar sürdürdüklerini belirten Çete, “Çağdaş Mühendisler, bundan sonra da kamusal hizmetleri ve denetimi önemseyen bakış açısıyla çalışmalarına devam edecek. İş kazaları, yangınlar, depremler ve bunların sonucunda yaşanan acı tecrübeler bize kamusal denetimin ne kadar zorunlu olduğunu gösteriyor. Bu bilinç ve sorumlulukla kamusal denetimi önceleyen politikaları önümüze koyacağız ve denetimin önemini topluma ve ilgili kurumlara bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Cinsiyet eşitliğinin önemine de dikkat çeken Çete, “Bir mühendis olarak mesleki bakışım önce gelecek. Ama bu, meslekteki kadın arkadaşlarımızın yaşadığı sorunları görmemize engel olmayacak. Cinsiyetçi bakış açısının aksine odamız, emeği önceleyen yapısıyla kadını aile politikalarının içine hapseden politikaların tümünün karşısında duracak” dedi.

‘ODAMIZI DAR BAKIŞLARIN İDARESİNE TESLİM ETMEYELİM’

Rakip listenin kendi anlayışlarının tersi yönde politika izlediğini belirten Çete, “Bizim diğer listeden farkımız; Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı, laik, bilimsel, kamucu birikimini ve meslek örgütlerinin bağımsız, demokratik yapısını savunmayı tarihsel sorumluluk olarak bilmemiz. Yönetici arkadaşlarımız her dönemde bu sorumluluğu taşıdılar. Bu dönemde de buna biz adayız. Karşımızda, oda örgütlülüğünün içerisinde yer almayan, kendilerine göre farklı bir oda anlayışı olan bir liste var. Odamızın, bu kazanımları aşındıran; bilimi, mühendisliği ve meslek etiğini piyasa çıkarlarına ve günübirlik hesaplara tabi kılan yaklaşımlara teslim edilmesine karşıyız. Odamızı dar bakışların, günü kurtaran politikaların ve piyasa merkezli yönelimlerin idaresine terk etmemek için tüm üyelerimizi, mevcut anlayışı sürdürme yolunda oy vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.