TMMOB: Normalleşme kayyumla sağlanamaz!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:29

Güncelleme: 06.06.2024 - 14:29

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tüm ülkede eş zamanlı olarak Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasımı ve ardından tutuklanmasını gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

İzmir’de de Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen “Normalleşme kayyumla sağlanamaz!” başlık basın açıklamasını okuyan İKK Sekreteri Aykut Akdemir, demokrasinin “bir kez daha ayaklar altına alındığını” söyledi. Akdemir, “Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle idari bir darbedir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye’nin demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca görevden alınan belediye başkanı hüküm giyse bile yerine belediye meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayyum atanması, hukuka aykırılığı daha da katmerleştirmiştir. Bölge halkının demokrasiye inancının yok edilmesi Türkiye’de barışa, kardeşliğe, eşit yurttaşlık anlayışına ters düşmektedir. Türkiye’nin bu dönemde en çok gereksinim duyduğu husus normalleşme ve demokratikleşmedir. Demokrasinin güçlenebilmesi ise eşitlikçi ve özgürlükçü, adil ve barışçıl bir yaşamın var edilebilmesiyle mümkündür. Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur. Bu çerçevede siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyor ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz” diye konuştu.