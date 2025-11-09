TMMOB patlamanın yaşandığı olay yerinden seslendi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025 sabahı Ravive Kozmetik adlı işyerinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 3’ü çocuk olmak üzere 6 kadın işçi yaşamını yitirdi, biri ağır 5 işçi yaralandı.

TMMOB, olayın ardından fabrika önünde yaptığı basın açıklamasında yaşananları “göz göre göre gelen bir iş cinayeti” olarak nitelendirdi.

TMMOB yetkilileri, yaptıkları incelemelerde ve bölge halkı ile eski çalışanlarla gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda çok sayıda ihmal ve mevzuata aykırılık tespit ettiklerini belirtti.

Açıklamada şu bulgulara yer verildi:

•⁠ ⁠Fabrikanın yangına dayanıklı olmayan poliüretan panellerle inşa edildiği,

•⁠ ⁠Konutların arasında yer alarak çevredeki yapıları tehlikeye soktuğu,

•⁠ ⁠Tek çıkış kapısı bulunduğu ve kaçış yollarının malzeme ile kapatıldığı,

•⁠ ⁠Binada yağmurlama sistemi ve yangın tesisatı bulunmadığı,

•⁠ ⁠Yangın söndürme ve uyarı sistemlerinin olmadığı,

•⁠ ⁠“Çok tehlikeli sınıfta” yer alan işyerinde çocuk işçilerin çalıştırıldığı,

•⁠ ⁠Çalışanlara yeterli eğitim ve ekipman sağlanmadığı belirtildi.

TMMOB, mahalle sakinlerinin CİMER’e ve Dilovası Belediyesi’ne yaptıkları şikayetlere rağmen fabrikanın faaliyetine devam ettiğini de aktardı.

Açıklamayı okuyan İSİG Meclisi’nden Elif Yetigin, “Kadın ve çocuk emeğinin en çok güvencesiz, sigortasız, düşük ücretli işlerde sömürüldüğü”nü vurgulayarak, yaşananların bir “kaza değil, denetimsizlik ve cezasızlık zincirinin sonucu olan bir katliam” dedi.

TMMOB, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Dilovası Belediyesi olmak üzere tüm yetkili kurumlara bir dizi soru yöneltti.

Bu sorular arasında, işletmenin ruhsat durumu, denetim geçmişi, çocuk işçi çalıştırılması ve şikayetlerin neden dikkate alınmadığı gibi konular yer aldı.

Açıklama, şu ifadelerle son buldu:

“Dilovası’nda yaşanan bu katliamın hesabı sorulana kadar sürecin takipçisi olacağız. İş cinayetlerini önleyecek tedbirler alınana, çocuk işçiliği tamamen yasaklanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Emek ve demokrasiden yana herkesi bu mücadeleye çağırıyoruz.”