TMMOB’un 49. Olağan Genel Kurulu sona erdi: Seçimi mavi liste kazandı

TMMOB’un Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği 49. Olağan Genel Kurulu sona erdi. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bu seçimde adaylığını koymayarak başkanlık görevini bıraktı. TMMOB Genel Kurul seçimlerini, Mavi Liste’de yer alan Devrimci, Demokrat, Yurtsever, İlerici ve Çağdaş Mimar Mühendis Şehir Plancıları kazandı. İki grubun yarıştığı seçimde yeni dönemde TMMOB’u Mavi Liste yönetecek. TMMOB Yönetim Kurulu’nun yanı sıra TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve TMMOB Denetleme Kurulu da Mavi Liste tarafından belirlendi. Seçimin ardından yapılacak ilk toplantıda, TMMOB 49’uncu dönem yönetim kurulu başkanı, ikinci başkan, sayman ve yürütme kurulu üyeleri belirlenecek. Kazanan listede yer alan isimler ise, şöyle sıralanıyor:

“TMMOB Yönetim Kurulu: Cem Nuri Aldaş, Ahmet Acar, Bahadır Acar, Ekrem Poyraz, Feramuz Aşkın, Mustafa Zorlu, Yusuf Songül, Mustafa Kubilay Yıldırım, Müveddet Hanze Gürkaş, Özgür Topçu, Hakan Yavuz, Ali Nar, Hüsnü Meydan, Ali Ekber Çakar, Ferhat Yaşar, İsmail Küçük, Arif Balkanay, Rüştü Öztürk, Ayşegül Oruçkaptan, Gencay Serter, Esen Leyla İmren, Sefa Apaydın

TMMOB Yüksek Onur Kurulu: Emir Birgün, Abdullah Bakır, Şevket Demirbaş, Uğur Ayken, Ayşe Işık Ezer

TMMOB Denetleme Kurulu: Ayhan Erdoğan, Evren Korkmazer, Ali Haydar Karaçam, Süleyman Birdal, Mustafa Tevfik Kızgınkaya.”