TMO mısır alım fiyatı ne kadar oldu? 2023 Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alımı kaç TL ne oldu? 1 ton mısır ne kadar?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:22

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:22

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alım fiyatını açıkladı. Mısır üreticileri 1 ton mısırın fiyatını merak etti. Peki, TMO mısır alım fiyatı ne kadar oldu? Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alımı kaç TL ne oldu? 1 ton mısır ne kadar?

TMO MISIR ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

TMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay’da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %8 seviyelerindedir. Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur.

2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.

TMO mısır alım fiyatı ton başına 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

TMO MISIR ALIM FİYATI 2022'DE NE KADARDI?

TMO mısır alım fiyatı 2022 yılında 5.700 TL/Ton olarak açıklanmıştı.