Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:06

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:06

Düşük faizli konut kredisi hakkında ayrıntılar ortaya çıktı. Yurttaşlar düşük faizli konut kredisinin ne kadar olacağını sorgulamaya başladı. Peki, Düşük faizli konut kredisi nedir? Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? Faiz oranı ne kadar olacak? Konut kredisinden kimler faydalanacak?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Düşük faizli yeni ‘süper konut kredisi’ geliyor. İlk kez ev sahibi olacaklar için çalışmalar hızlandırıldı.

DÜŞÜK FAZİLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konut kredisinde faizler Haziran ayında yüzde 18 seviyesindeydi ama Ağustos ayında yüzde 35’lere kadar yükseldi. Faizlerin yüksek olmasının yanında bankaların kredi vermemesi de satışlara doğrudan yansıdı.

Konut kredisinde yeni kampanyanın sektörü de canlandırması beklenirken düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirilmesinin planlandığı öğrenildi.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİNİN FAİZ ORANI NE OLACAK?

Yeni konut kredisi kamu bankalarından alınacak. 180 ay vade ile yüzde 1,20’lik faiz oranı üzerinde duruluyor. Kararın hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olması bekleniyor.