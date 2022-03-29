TMO önünde yağ kuyruğu

29 Mart 2022 Salı, 13:57

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde 129 TL’ye satılan 5 kilogramlık yağ için kuyruk oluştu.

Yağ kuyruğunda bekleyen vatandaşlardan Erhan Karataş, "Yağ kuyrukları sadece Kurtalan’da değil Türkiye’nin dört tarafında. Bu ekonomik krizden dolayı hükümetin çaresiz kaldığını görüyoruz. Kendisi 'ey CHP sizin döneminizde kuyruklar vardı, yağ kuyruğu, gaz kuyruğu' diye diye bizi de kuyruklara mecbur etti, halkı kuyruklara mecbur etti. Şu anki hükümetin yaptığı bütün politikalar; ekonomi olsun, tarım olsun her tarafında sıkıntı var. Yönetemiyorlar, yönetemedikleri gibi bunun cezasını halk çekiyor" diye konuştu.

Karataş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anki yağ kuyrukları rezil. Günümüze yakışmayacak görüntülerdir. Bunlar Filistin’de çekilmedi, bunlar Afrika’da çekilmedi, Türkiye’de çekildi. Bin 500 odalı saraylarda yaşayan ülkenin Cumhurbaşkanı, hala yerli ve milli ve biz ekonomisini kaç kata çıkardık, yok 10 kata çıkardık. Ama ülkenin ekonomisi yağ kuyruğu."

"ÜLKEYİ BU DURUMA GETİRENLER UTANSIN"

Halkın ucuz yağ almak için saatlerce kuyruğa girdiğini belirten Yunus Bayrak, "Bir vatandaş olarak millet zaten açtır. Kuyruğa giriyor. Nerede ucuz olsa gidip alacak. Bunun nedeni zaten ekonomik krizdir. İnsanlar aç, insanlar işsiz. Kurtalan’daki insanların yüzde 60’ı hepsi batıda, Marmaris’te turizm yerlerinde çalışıyor. Adamlar ne yapsınlar? Nerede ucuz bir şey görseler gidip alırlar. Kuyruk hakkında valla rezillik. Ne düşüneceğim, rezilliktir. Sadece rezillik" dedi.

Bayram Baran, "Durum mu? Rezillik baksana, kuyruğa bak. Ülkeyi bu duruma getirenler utansın, daha ne diyeyim" dedi. Halil Başar ise "Millet gelip alıyor, daha ucuz, bakkallardan daha ucuz" diye konuştu. Halil Başar ise "Millet gelip alıyor, daha ucuz, bakkallardan daha ucuz" diye konuştu.