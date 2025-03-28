TÖB-SEN’li Bebek, ilçe milli eğitim müdürlüğündeki yolsuzluğu gündeme getirdiği için sürgün edilmişti: Sendikal mücadele suç sayılmak istendi!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2025 - 04:00

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, 2023’te Muş’un Bulanık ilçesinde görev yaparken; ilçe milli eğitim müdürlüğünde ücretli öğretmenler üzerinden yapılan yolsuzluğu gündeme getirdiği için sürgün edilmişti. Erzurum Bölge İdari Mahkemesi 1’inci İdari Dava Dairesi, Bebek’in sürgün kararını “dava konusu iddialara yönelik somut belge sunulamaması” gerekçesiyle iptal etti.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek; 2023’te TÖB-SEN Muş Şube Temsilcisi görevindeyken Van’a sürülmüştü. Bebek; Muş Bulanık’ta Adıvar İmam Hatip Ortaokulu müdürünün hakkındaki “Evrakta sahtecilik, kamu zararı, girmediği dersler için ek ders yazması ve baskı” iddialarını kamuoyuna duyurması gerekçesiyle tayin almasına 3 ay kala sürgün edilmişti. Bebek, o dönem aynı ilçede bulunan Baltolu İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu.

‘SOMUT HİÇBİR BELGE YOK’

Bebek sürgün kararını idari mahkemeye taşıdı. İdari yargıda süren mücadele sonucunda Erzurumun Bölge İdare Mahkemesi 1’inci İdari Dava Dairesi, Bebek’in sürgün kararını iptal etti. Daire hukuki değerlendirmesinde “Şikayete konu olayların ilçeye bağlı Adıvar Köyü’nde vuku bulduğu anlaşılmış olup, davacının kamu hizmetinin daha iyi sunulması ve kamu yararı açısından neden il dışına atanması gerektiği yönünde davalı idarece hiçbir somut gerekçe sunulmadığı görülmüştür” ifadelerini kullandı. Daire; dava konusu olay kapsamında Bebek hakkında idari ve adli soruşturmanın yapıldığı ve idari soruşturma sonucu verilen kınama cezasına ilişkin işlemin yöntem eksiklikleri gerekçesiyle Van 1’inci İdari Mahkemesi’nce iptal edilidiğini de anımsattı. Davacı Bebek hakkında iddia konusu “çalışma barışının nasıl olumsuz etkilediği” ve/veya “kamu hizmetinin nasıl aksatıldığı” konularında davalı idarece somut hiçbir belge bilgisinin sunulmadığından il dışı atama işleminde amaç, konu ve neden unsurları yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi.

‘SENDİKAL FAALİYETLER SUÇ SAYILMAYA ÇALIŞILDI’

Karara ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Bebek; “Bana yönelik uygulanan bu baskı, Bulanık İlçe Milli Eğitim’de ücretli öğretmenler üzerinden yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele etmem ve bu süreci kamuoyuna taşımamdı. Bu süreç esnasında okul müdürüyle sorun yaşayan üyemizle alakalı yaptığım sendikal faaliyetler suç konusu haline getirilmeye çalışıldı” dedi. Söz konusu üyeye sürgün kararının gelmesinin ardından yaşananları anlatan Bebek; “Üyemiz sendikamızdan istifa ederek şikayetçi olduğu okul müdürü hakkında şikâyetlerini geri çekip, ‘Sendika başkanı beni zorladı, bana baskı yaptı, iftira at dedi’ gibi akıl ve mantığa sığmayan beyanlarla ifadelerini değiştirdi ve hemen hakkımda adli ve idari soruşturmalar açıldı. Yolsuzluklara ve usulsüzlüklere yönelik yaptığımız mücadele de üyemiz üzerinden bize bir bedel ödetilmek istendi ama hukuken haklı olduğumuz tescillendi” diye konuştu. Sendika avukatlarıyla söz konusu sürgün kararını verenler hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Bebek, “Unutulmasın ki direnmek onurdur. Direnenler kazanır, direnmeyenler çürür. Sürgünlere, soruşturmalara boyun eğmeyeceğiz” dedi.