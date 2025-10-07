KOBİ’lere destek amacıyla oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı mı? TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen “TOBB Nefes Kredisi”nin yeni dönem başvuruları 2 Ekim itibarıyla başladı.

TOBB NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

TOBB Nefes Kredisi’nden yararlanmak isteyen işletmelerin, TOBB üyesi olması gerekmektedir. Bu kapsamda Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası veya Ticaret Borsası üyeleri başvuru yapabilir.

Ancak eczacılar, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri, faktoring şirketleri, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler bu destek kapsamı dışında tutulmaktadır.