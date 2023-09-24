TÖBSEN'den MEB'in 'beyaz önlük' dayatmasına tepki

Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:33

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:33

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerinin yeni dönemde “beyaz önlük” giymesi yönündeki kararı ise uygulamaya konuldu.

Uygulamaya tepkiler sürerken; Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere “önlük” hediye etme kararı aldı. Bunun için eğitimcilerden “beden ölçülerini” vermeleri istendi.

TÖBSEN'DEN DAYATMAYA TEPKİ

Kamuoyunda tartışmalara neden olan uygulamaya yönelik Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'ndan da (TÖBSEN) bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, bakanlığın beyaz önlük dayatmanın kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı eğitimdeki sorunları çözmek,öğretmenin ekonomik ve özlük haklarını iyileştirmek yerine şekilciliği dayatıyor ve eğitimi ideolojik aygıt olarak kullanmaya devam ediyor. Eğitimde var olan yapısal sorunlar devam ederken Milli Eğitim Bakanı gelir gelmez önce seçmeli derslerden Almanca’yı çıkarmış yerine dini dersler koymuş,öğretmenlik mesleğinde adı torpile dönüşmüş mülakatı mensubu olduğu siyasi partinin seçim beyannamesinde kaldıracağız demesine rağmen dayatmış bu yetmemiş olacak ki geçtiğimiz hafta öğretmenlere beyaz önlük giyme dayatmasına girişmiştir.

MEB 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere önlük hediye edileceğinden dolayı okul müdürlüklerinden öğretmenin beden ölçülerinin alınmasını talep etmiştir. MEB’in uğraşması ve kafa yorması gereken bariz biçimde sıradanlaşan halk çocuklarının eğitim öğretim dışına çıkmasına neden olan fırsat eşitizliğidir, MEB’in uğraşması gerek bir öğün yemek ile eğitim öğretime devam eden çocukların sorunlarıdır, deprem bölgesinde eğitimin fiili olarak bitme durumudur. Mülakat yerine liyakati nasıl sağlarım sorusuna cevap bulmaktır. Öğretmenin özlük ve ekonomik haklarıdır.

Milli Eğitim Bakanlığının ideolojik kaygılar üzerinden öğretmeni tek tipleştirmeye ve kendi istekleri doğrultusunda yeni bir öğretmen kimliği yaratmaya çalıştığının farkındayız. Oysa eğitimde yapısal sorunlar, bilimden uzak müfredat ve öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaşması gibi güncel konular vardır. Tek tip öğretmen yaratma kaygısının altında yatan gerici bir eğitim sisteminin olduğunu biliyoruz. Özellikle kadın öğretmenlerin giyim kuşamlarını kontrol etmek ve mücadele ile kazanılmış haklarını, örneğin; pantolon giyme hakkının önüne geçmeyi istemek beyaz önlük dayatmasının ana nedenlerinden birisidir.

Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve arkasından sonradan da kazanılmış birçok hakkın gasp edilmesine kadar gidileceğinin farkındayız. Sendikamız Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası 05.09.2023 tarihinde serbest kılık kıyafet eylem kararını almış ve bu eylem kararını alırken beyaz önlük dayatmasına karşı da eylem kararı almıştı. Öğretmenliği sadece bilgi veren olarak basit bir şekilde tanımlayan, öğretmenin emeğini değersizleştiren, öğretmenler odası toplantıları gibi sadece yüzeysel görüntülerle öğretmenlik mesleğinin sorularını çözeceğine inanan bir Milli Eğitim Bakanlığı anlayışı ile karşı karşıyayız."

BAKAN TEKİN'E SESLENDİLER

"Sayın Bakan şunu bilmelidir ki bizler önlüğün ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Buradan sesleniyoruz! Bunca önlüğe vereceğiniz para ile deprem bölgesindeki okullara temiz su, içme suyu, çocuklara bir öğün yemek sağlayınız. Öğretmene dayattığınız beyaz önlük halk çocuklarının eğitim öğretimde yaşadıkları fırsat eşitsizliğinin önüne geçemez. Dayattığınız beyaz önlük yoksulluk sınırında yaşayan öğretmene rahat bir yaşam sağlayamaz.

Beyaz önlüğe vereceğiniz para kantinden bir tost bile alamayan öğrencinin cebine gitsin, okula aç giden öğrencilere gitsin. Öğretmenler nasıl giyineceğini ve neyi giyineceğini çok iyi bilen insanlardır. Buradan üyelerimize sesleniyoruz: Önlük giymenizi teşvik eden okul müdürlerinden bakanlığa kadar hiç kimseye boyun eğmeyiniz. Sendikamız 05.09.2023 tarihinde almış olduğu eylem kararı ile bu dayatmanın karşısındadır. Bundan dolayı önlük dayatmasına ve beden ölçüsü talebine karşı emeğimizi ve haklarımızı savunmanızı talep ediyoruz."