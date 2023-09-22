Hep karasını tüketiyoruz, beyazı şifa kaynağı: Bir tutamı doğal antibiyotik

Yayınlanma: 22.09.2023 - 14:20

Güncelleme: 22.09.2023 - 14:21

Beyaz biber, Piper nigrum bitkisinin meyvesinden elde edilen bir baharat türüdür. Beyaz biber, yeşil biberin olgunlaşmamış hali olan yeşil biberin kabuğunun soyulması ve iç kısmının kurutulmasıyla elde edilir. Bu işlem sırasında dış kabuk ve iç tohumlar çıkarılır, sadece beyaz renkteki meyve eti kullanılır. Bu nedenle beyaz biber, yeşil ve siyah biberle karşılaştırıldığında daha hafif bir renge sahiptir.

BEYAZ BİBER NEREDE KULLANILIR?

Beyaz biber, baharat olarak kullanılır ve yemeklere tat ve lezzet katmak için yaygın bir şekilde kullanılır. Hafif acı bir tadı vardır ve çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Beyaz biber, özellikle beyaz veya açık renkli yemeklerde siyah biberin yerine tercih edilir, çünkü siyah biberin kabuğu daha yoğun bir tat içerebilir ve yemeklerin rengini değiştirebilir.

BEYAZ BİBERİN FAYDALARI

Antioksidan İçeriği

Beyaz biber, antioksidanlar içerebilir, bu da vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olabilir.

Sindirim Sağlığı

Bazı insanlar, beyaz biberin sindirim sistemi sağlığını destekleyebileceğini düşünmektedir. Baharatlar, yemeklerin sindirimini artırabilir.

Ağrı ve İltihap Azaltıcı Etkiler

Bazı baharatlar, özellikle içerdikleri bileşenler sayesinde ağrı ve iltihap azaltıcı özelliklere sahip olabilir.