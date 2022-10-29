TOGG Fabrikası nerede, açılışı ne zaman?

29 Ekim 2022 Cumartesi, 10:32

Resmî olarak 25 Haziran 2018'de kurulan, Türkiye'nin yüzde yüz elektrikle çalışan ilk yerli otomobili Togg'un fabrika açılışı heyecanla bekleniyor. Canlı yayınla sosyal medyadan paylaşılacak olan açılış, tüm yurttaşlar tarafından izlenebilecek. İşte tüm ayrıntılar...

TOGG FABRİKASI NEREDE?

Togg'un üretileceği il, Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belli olmuştu: Togg'un fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuruldu.

TOGG FABRİKASI AÇILIŞI NE ZAMAN?

Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00’da Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşecek. Açılışın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seri üretim bandından inen ilk araç olacak olan C-SUV'un tanıtımını yapması bekleniyor. Açılış, Togg'un resmi YouTube hesabından canlı yayınla izlenebilecek.

AÇILIŞTAN CANLI YAYIN