TOGG Fabrikası nerede, açılışı ne zaman?
Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olan Togg'un fabrika açılışı gerçekleşecek. Peki, TOGG Fabrikası nerede, açılışı ne zaman?
Resmî olarak 25 Haziran 2018'de kurulan, Türkiye'nin yüzde yüz elektrikle çalışan ilk yerli otomobili Togg'un fabrika açılışı heyecanla bekleniyor. Canlı yayınla sosyal medyadan paylaşılacak olan açılış, tüm yurttaşlar tarafından izlenebilecek. İşte tüm ayrıntılar...
TOGG FABRİKASI NEREDE?
Togg'un üretileceği il, Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belli olmuştu: Togg'un fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuruldu.
TOGG FABRİKASI AÇILIŞI NE ZAMAN?
Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00’da Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşecek. Açılışın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seri üretim bandından inen ilk araç olacak olan C-SUV'un tanıtımını yapması bekleniyor. Açılış, Togg'un resmi YouTube hesabından canlı yayınla izlenebilecek.
Video Haberler
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar için saat uyarısı
- İstanbulkart kullananlar dikkat!
- Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- MasterChef'te gergin anlar: 'Özür dileyeceksin'
- CNN Türk'te ilginç anlar: 'Böyle bir soru yoktu?'
- '24 yılın yeni zirvesi...'
- Dua Lipa Tarkan şarkısı söyledi, gündem oldu
- Malatya'da korkutan deprem
- CHP'den vizyon belgesine dair ilk yorum