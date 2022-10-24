Faik Öztrak açıkladı: Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılışına katılmayacak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini ancak katılmayacağını duyurdu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlenen MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TOGG'un 29 Ekim'de yapılacak fabrika açılışına davet edildiğini açıkladı.
Öztrak, "Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını ancak en kısa sürede TOGG'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur TOGG'a başarılı bir lansman dileriz" ifadelerine yer verdi.
"PROJEYİ SİYASİLEŞTİRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"
Kılıçdaroğlu'nun daveti neden kabul etmediğini de Öztrak şöyle açıkladı:
"TOGG Türkiye'nin mobilitenin teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olmak için doğru zamanda yola çıkmış hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir. Doğru yapılan, iyi yönetilen her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık. Ancak Erdoğan ve şürekası bu özel grişimin gerçekleştirdği özel bir projeyi siyasi şova dönüştürme gayreti içinde. Davetin Saray'dan gelmesi, Bakanlığın sanki özel bir şirketin kurumu gibi davranması, bu örnek projeyi siyasileştirmekten başka bir şey değildir. İktidar bu yaklaşımı ile özel kesim girişimi olan TOGG'a vermektedir. Bu sebeplerle davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını ancak en kısa sürede TOGG'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, TOGG'a başarılı bir lansman dileriz."
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