TOGG, yeni sedan modelinin ilk görüntüsünü paylaştı
Togg, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.
Togg'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"T10<?>" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.
T10<?>#CES2024#DoğuştanElektrikli#DoğuştanAkıllı #DoğuştanDijital#DoğuştanTemiz#ReDefineMobility#Togg pic.twitter.com/adTprvVbNq— Togg (@Togg2022) January 7, 2024
Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.
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