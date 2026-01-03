TOGO Kuleleri davasında kritik yargı kararını belediyeye bildirmemesiyle gündeme gelmişti: Ankara’nın rant dosyalarında yer alan tanıdık isim yine gündemde

İçişleri Bakanlığı’nın eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde belediye meclisinden geçirilen aşırı imar artışları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik soruşturma izni vermesi, Ankara’da geçmiş dönemde yaşanan benzer bazı uygulamaları akıllara getirdi. Özellikle belediye taşınmazları üzerinden yapılan işlemler, emsal artışları ve trampa uygulamalarıyla kimlerin, nasıl kazanç sağladığı sorusu yeniden tartışılmaya başlandı.

GÖKÇEK DÖNEMİNDE ABB’NİN AVUKATLIĞINI YAPIYORDU

Kamuoyunda yapımı yıllarca tartışılan TOGO Kuleleri davasında ismi geçen Mehmet Ali Alan hem Sinan Aygün'ün hem de Melih Gökçek'in avukatıydı. Dahası AKP'li Gökçek döneminde ABB’nin de avukatlık görevini sürdürüyordu. Alan, TOGO Kuleleri davasında müteahhit firma aleyhine verilen kritik bir yargı kararını belediyeye bildirmemesiyle gündeme gelmişti. Alan’ın yapmış olduğu işlem, inşaatın hukuka aykırı şekilde ilerlemesine yol açmıştı. Bu olayın ardından görevinden alınan Alan’ın, Yavaş’a yönelik soruşturma izni verilen Gölbaşı İncek Dodurga bölgesinde bulunan arazide hisse sahibi olduğu ortaya çıktı.

KOOPERATİFTE ALAN’IN KIZLARININ YER ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Alan’ın ismi birçok dosyada daha geçiyor. İddialara göre, Belediye iştiraki Metropol A.Ş. üzerinden, Beytepe’de bulunan paha bakımından değerli iki parselde, emsal artışı sağlanarak haksız kazanç elde edildi. Bu kapsamda belediye yetkilileri hakkında “kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle” suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Valiliği’nin soruşturma izni vermemesine ilişkin karar ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı ve dosya yeniden değerlendirilmek üzere geri gönderildi. Söz konusu “Beytepe – Park Alize Kooperatifi” dosyasında Alan’ın kızlarının da yer aldığı iddiası dikkat çekiyor.

70 TAM 1 YARIM KONUTA 3 BİN 700 METREKARELİK ARSA VERİLDİ

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi için yürütülen bir başka işlemde ise, belediyeyle anlaşma yapan hak sahiplerine verilmek üzere Metropol A.Ş.’ye ait bir arsadaki dairelerin belediye tarafından alındığı, buna karşılık ABB’ye ait bir arsanın trampa yoluyla Metropol A.Ş.’ye devredildiği belirtiliyor. Trampa işleminde, belediyeye ait taşınmazın rayiç değerinin çok altında değerlendirildiği, karşılığında ise Mamak’ta sınırlı sayıda daire alındığı ileri sürülüyor.

İddialara göre, 70 tam, 1 adet yarım hisseli konut karşılığında “idari tesis alanı” niteliğinde 3 bin 711 metrekare büyüklüğünde belediye arsası Metropol A.Ş’ye devredildi. İşlem hakkında ilgililere ilişkin suç duyurusunda bulunulmasına karşın İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. ABB, 17 Aralık 2025’te karara karşı Danıştay’a dava açsa da, dosyanın derdest durumda olduğu öğrenildi. Belediyeden devredilen taşınmazdan yararlanan vakıflardan birinin yönetiminde yine Alan’ın kızlarının bulunduğu ileri sürülüyor.

AVUKATLIĞINI YAPTIĞI VAKFIN KONUT HAKKI YÜKSELTİLDİ

Bir diğer dosyada eski bir ABB yöneticisinin yer aldığı, avukatlığını Alan’ın yaptığı bir vakıf yararına belediye meclisinden plan değişiklikleri içeren karar geçtiği görüldü. Bu kararla, vakfın 80 dairelik inşaat hakkı 300’ün üzerine çıkarıldı. Alan’ın, Belko A.Ş.’nin sözleşmeli avukatı olduğu dönemde; Belko’daki “ihaleye fesat karıştırma” davasında, sanıklardan birinin de avukatlığını üstlendiği, Bu nedenle menfaat çatışması gerekçesiyle disiplin cezası aldığı ifade ediliyor.