TÖİŞ-SEN yeni binasını açtı

Tüm Özel Öğretim ve Muhtelif Kurs İşvereni Sendikası önceki gün Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen törenle yeni genel merkez binasına kavuştu. Yönetim kurulu törenden önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene siyasi partilerin temsilcilerinden tebrik mesajı gönderildi. Yeni binanın açılışı öncesinde sendikanın kurucu başkanı Atilla Evren bir konuşma yaptı. Evren, “Bugün geldiğimiz noktada eğitim camiası olarak içinde bulunduğumuz sorun ve sıkıntıları çözme adına kendimize bakmamız lazım. Örgütlü değiliz. 7 ay önce yola çıktık. Derdimizi anlatabilmek için kapı kapı gezdik. Biz eğitim emekçisiyiz. Çocuklara dokunuyoruz. Sendikamızı icazete aldığımız yerde, Anıtkabir'de deftere de yazdık. Atatürk'ün izinde ilerleyeceğiz” dedi.

‘PİYASALAŞMAYAN ALAN YOK’

Sendikanın Ankara İl Temsilcisi olan Meriç Tolga Aka ise, “İki aydır yoğun bir tempoda bugüne hazırlanıyoruz. Artık genel merkezimizi Ankara’ya taşıdık. Milattan önce 90’lı yıllarda gezgin filozoflar ilk kez özel ders vermiştir. Serbest piyasa ekonomisinin piyasalaştırmadığı bir alan yok. Asıl durum burada fırsat eşitliği. Biz eğitimi paralı yapıyoruz ama bunun sorumlusu biz miyiz? Biz bu topluma faydalı çocuklar yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Eğitimden fazla ve az faydalanan çocuklar arasında büyük bir makas olduğuna dikkat çeken ve bu makasın gittikçe arttığını belirten Aka, “Özel eğitim kurumları bir sonuç. Bir neden değil. Her yıl bir buçuk milyon lise mezunu var, üç buçuk milyon kişi üniversite sınavına giriyor. Herkesin bir adım öne geçmek istediği bir durumda insanlar nasıl özel eğitime muhtaç kalmayacak?” dedi. Aka sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Bizim sendikamız öğrenciye para gözüyle bakmayan, kendisini önce öğretmen olarak gören bir sendika. "Bizim de sözümüz var" diyen bütün özel ve muhtelif kursları sendikamıza davet ediyoruz.”