Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte 7 kişi hafif yaralandı. Yazıcıoğlu kazanın ardından, "Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi" açıklamasını yaptı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 19:18

MHP'li Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitti.

"YARA ALMADAN ATLATTIK"

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim; Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin."


Etiketler: #tokat #trafik kazası #Belediye başkanı

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