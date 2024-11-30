Zafer Partisi’nin ilk belediye başkanı olacak: MHP'den istifa etmişti

Yayınlanma: 30.11.2024 - 19:29

Güncelleme: 30.11.2024 - 20:12

Zafer Partisi Burdur İl Başkanlığı’na atanan Sinan Candeğer, partililer ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Sinan Candeğer, 4 Aralık 2024’te Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Burdur’a gelerek partinin il binasının açılışını yapacağını ve ardından Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve Burdur İl Genel Meclisi Başkan Levent Tokmaker'in Zafer Partisi’ne geçeceğini söyledi.

Candeğer, şöyle konuştu:

"4 Aralık’ta Genel Başkanımız Ümit Özdağ Burdur’a gelerek partimizin açılışını yapacak. Daha sonra Tefenni Belediyesi’nin Zafer Partisi’ne geçişini sağlayacağız. 2 bin üyenin katılımını sağlayacağız. Bu bizim için çok önemli.

"İLK BELEDİYE OLACAK"

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Zafer Partisi’nin Türkiye’deki ilk belediye başkanı olacak. Onun için de ayrı bir sevincimiz var. Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker de o gün Zafer Partisi’ne katılacak. O da bir ilk olacak. Daha sonra bu katılımlar artacak."