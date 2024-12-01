AKP'lilerden bakana kayyum ricası! CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya, skandalı canlı yayında anlattı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 13:25

Güncelleme: 01.12.2024 - 13:38

CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kentte AKP'nin önde gelen isimlerinin belediyeye kayyum atanmasını talep ettiğini söyledi.

Yerel Haber 61 televizyonunun canlı yayınında konuşan Ahmet Kaya, skandal olay "Bir tane vicdanlı AK Partili bize bunu iletti" diyerek şöyle anlattı:

"Biz de bu devletin ve milletin insanıyız. Bu millete hizmet etmeyi şerefli bir görev olarak sayıyoruz. Bizim kabahatimiz ne? Millet iradesi tecelli etti, millet bizi seçti. Herkesin saygı duyması gerek. Dün akşam bir şey duydum, o çok canımı sıktı. Bakan Bey Trabzon'a gelmiş. Orada bakanın yanında AK Parti'den belli siyasetçiler 'Ortahisar'a kayyum atanır mı, atanırsa çok güzel olur, yakında atanır'ı konuşuyorlar. Utanmadan bunu konuşuyorlar. Bunu duyunca çok sinirlendim. Milletin iradesini elimizden alacaksın yani. Utanmadan bunu konuşabilmişler. Bunlar iktidar partisinin Trabzon'da en öndeki isimleri. Akşam havaalanında bunu konuşmuşlar. Bir tane vicdanlı AK Partili bize bunu iletti. Gerçekten bunları konuşurken insanın sinirleri bozuluyor. Her alanda, nereyi tutarsanız böyle bir huzursuzluk ve çalıştırmama eğilimi. Sanki devlet babalarının malları. Bu anlayışla devlet yönetilmez ve iktidar olunmaz. Herkes aklını başına toplasın."

Başkan Ahmet Kaya'nın sözünü ettiği, AKP'li siyasilerin belediyeye kayyum istediği bakanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu değerlendiriliyor.

Ahmet Kaya, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde ilçede oyların yaklaşık yarısına yakınını alarak belediye başkanlığı yarışında ipi göğüsleyen isim olmuştu. AKP adayı Ergin Aydın ise yüzde 38.43 oyla Kaya'nın hayli gerisinde kalmıştı.