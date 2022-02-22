Tokat da listeye girmişti: 'BM'nin ses kirliliği raporu güncel veri değil' iddiası

22 Şubat 2022 Salı, 12:30

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı, büyük şehirlerdeki ses kirliliğinin Avrupa genelinde her yıl ortalama 12 bin zamansız ölüme yol açtığını açıklayarak, metropol kentlerde artan ses kirliliğinin iklim krizine etkisi ve iklim krizinin ekolojik dengede yol açtığı sorunları ele alan raporu paylaşmıştı.

En gürültülü şehirlere de yer verilen raporda New York, ortalama 95 desibel seslilikle en gürültülü şehirlerden biri olarak belirlenirken; Londra'da ortalama gürültü 86, Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde 103, Bangladeş'in başkenti Dakka'da 119 ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ise 105 desibel olarak kayıtlara geçmişti.

İstatistiklerde Türkiye'den yer alan Tokat'ın ortalama gürültüsünün 82 desibel olduğu belirtilmişti.

Konuya ilişkin konuşan Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Yılmaz, BM 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat'ın yer aldığı verilerin güncel olmadığını öne sürdü.

Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'de de sadece Tokat ilinin sıralamaya girmesi bizi şaşırtmıştır. Bu konuda çok uzman olmaya da gerek kalmaz, çünkü Tokat sessiz, sakin bir şehirdir. Dünyadaki ya da Türkiye'deki daha büyük şehirler varken Tokat'ın sıralamaya girmesinin yanlış bilgi olduğu görülüyor. Bu bilgi kesinlikle güncel bir bilgi değildir, yanlış bilgidir."

"TOKAT'IMIZ, TOKATLIMIZ RAHAT OLSUN"

"Atatürk Üniversitesi'nin 2009 yılında İngilizce olarak yayınladığı bir yayından BM bunu almış" diyen Yılmaz, "Atatürk Üniversitesi'nin yaptığı çalışma Tokat'ta 2009 yılında yayınlanmış ama yapılan çalışma 2005 gibi gözüküyor. Burada kara yolunda, ana hatlarda 65 noktada analiz yapılmış ve desibel ortalaması 82 çıkmış. Bu 65 noktanın yüzde 23'ü, 65 desibelin altında çıkmış. Ama ortalaması 82. O verilere göre yüksek gözüküyor ama güncel bir rakam değil. Şu an en sakin beldede bile özellikle araçlar giderken ses ölçülse zaten o sonucu verir. Tokat’ımız ve Tokatlımız rahat olsun, böyle bir ses kirliliği, gürültü kirliliği yoktur" dedi.