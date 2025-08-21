Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tokat'ın plaka kodu ne? Tokat'ın plaka numarası kaç? Tokat ve ilçelerinin plaka harfleri...

Tokat'ın plaka kodu ne? Tokat'ın plaka numarası kaç? Tokat ve ilçelerinin plaka harfleri...

21.08.2025 11:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tokat'ın plaka kodu ne? Tokat'ın plaka numarası kaç? Tokat ve ilçelerinin plaka harfleri...

Tokat’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Tokat ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Tokat plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

TOKAT'IN PLAKA KODU NEDİR?

Tokat’ın plaka kodu 60 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Tokat’ta araç plakaları, 60 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Tokat Plaka Kodunun Anlamı

Tokat’ın plaka kodu olan 60, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
60 sayısı, Tokat’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Tokat ve ilçelerinin plaka harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Almus    60 AL, 60 AM
Artova    60 AR
Başçiftlik    60 BA
Erbaa    60 E, 60 ER
Niksar    60 N, 60 NK
Pazar    60 PZ
Reşadiye    60 R, 60 RS
Sulusaray    60 SU
Turhal    60 T, 60 TR
Yeşilyurt    60 YS
Zile    60 Z, 60 ZL
Merkez    60 M, 60 TZ

İlgili Konular: #türkiye #tokat #Plaka