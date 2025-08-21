Tokat'ın plaka kodu ne? Tokat'ın plaka numarası kaç? Tokat ve ilçelerinin plaka harfleri...



Tokat plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

TOKAT'IN PLAKA KODU NEDİR?

Tokat’ın plaka kodu 60 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Tokat’ta araç plakaları, 60 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Tokat Plaka Kodunun Anlamı

Tokat’ın plaka kodu olan 60, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

60 sayısı, Tokat’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Tokat ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Almus 60 AL, 60 AM

Artova 60 AR

Başçiftlik 60 BA

Erbaa 60 E, 60 ER

Niksar 60 N, 60 NK

Pazar 60 PZ

Reşadiye 60 R, 60 RS

Sulusaray 60 SU

Turhal 60 T, 60 TR

Yeşilyurt 60 YS

Zile 60 Z, 60 ZL

Merkez 60 M, 60 TZ