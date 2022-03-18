Tokat: Milas'ta 2022 yatırım yılı olacak

18 Mart 2022 Cuma, 05:00

Muhtarlarla bir araya gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, belediye tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

2022’nin yatırım yılı olacağını vurgulayan Tokat, “Herhangi mazerete sığınmadan hedeflediğimiz bütün yatırımları merkezde, beldede, kırsalda en iyi şekilde hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bütün hazırlıklar yapılmış durumda. Pandemi ve ekonomik şartlardan dolayı hayata geçiremediğimiz çalışmalarımızın planlamasını yaptık. Başta beldelerimiz olmak üzere Milas merkezi ve kentin imajıyla ilgili olan çalışma ve yatırımlarda da ciddi bir yatırım bütçesi oluşturduk” dedi.

Doğalgaz için müjde veren Tokat, ayrıca şunları söyledi:

“Gerek ilçe belediyesi gerek büyükşehir belediyesi gerekse bakanlıklarımız ve ilgili kuruluşlar vasıtasıyla yapılacak ciddi yatırımlarımız var. Öncelikle Milas’ta 2022’de doğalgaz çalışmasına başlanacak. Doğalgaz demek kentin çevresiyle ilgili önemli bir yatırım demek ama aynı zamanda kentin üst yapısının tekrar ele alınması demek. Milas’ta iş yoğun.”