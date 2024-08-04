Tokat Serkiz Yaylası'nda 29 ayrı noktada yapılacak maden sondaj çalışmalarına protesto

Yayınlanma: 04.08.2024 - 14:53

Güncelleme: 04.08.2024 - 15:16

Tokat'a bağlı Şehitler köyü ve Serkiz Yaylası'nda Emsa Madencilik'in 29 ayrı noktada yapacağı maden sondaj çalışmalarına karşı yurttaşlar, Tokat Valiliği önünde eylem yaptı. Daha sonra sondajın vurulduğu yer olan Yaylacık mevkisi Sorhun Obası’na giden yurttaşlar, protesto eylemlerini burada da sürdürdü.

Eylemde "Toprağımızı kimseye vermeyiz", "Doğamızı katledenleri unutmayacağız", "Geleceğimizi mahvedenleri affetmeyeceğiz", "Siyanüre hayır", "Yaylamızda maden istemiyoruz" sloganları atıldı.

"TÜM KÖYLER KAZANACAK"

Yaylacık Doğa Platformu temsilcisi Veli Yiğit, "İstanbul'dan gelen, çevre köylerden gelen, onlarca dostlarımız, çevre dostlarımız, federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız, şunu bir kez daha gördük ki Şehitler köyünün Tokat'ta birçok dostu var, Tokat’a birçok sahip çıkan köyü var ve bundan sonra da inanıyoruz ki Şehitler köyü kazandığı zaman Keçeci de kazanacak Sokutaş da kazanacak, tüm köyler kazanacak" ifadelerini kullandı.