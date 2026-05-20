Tokat’ta baraj alarmı: 15 mahalle ve 7 köy için tahliye kararı

20.05.2026 00:53:00
Güncellenme:
DHA
Tokat’ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı. Polis araçlarında da halka anons yapılıyor.
Tokat’ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaşması nedeniyle taşkın alarmı verildi. Risk altındaki 15 mahalle ve 7 köy için geçici tahliye kararı alınırken, polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde çağrı yaptı.

POLİS ARAÇLARINDAN TAHLİYE ANONSU

Turhal Afet Koordinasyon Kurulu’nun aldığı karar sonrası bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, araçlarından yaptıkları megafon anonslarıyla vatandaşları uyararak özellikle nehir yatağı çevresinde yaşayanların tedbir amacıyla bölgeden ayrılmasını istedi.

SOKAK SOKAK UYARI YAPILDI

Ekiplerin mahalle ve köylerde sokak sokak dolaşarak tahliye çağrısı yaptığı öğrenildi.

Taşkın riskine karşı vatandaşların güvenli bölgelere yönlendirildiği belirtilirken, tahliye çalışmalarının AFAD ve polis koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.

BARAJ DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYEDE

Yetkililer, Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaştığını ve olası taşkın riskine karşı önlem amaçlı tahliye kararı alındığını açıkladı.

