Tokat'ta 'okula saldırı' paylaşımı yapan bir öğrenci gözaltına alındı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırıların ardından pek çok ilde benzer paylaşımlar yapan kişiler gözaltına alındı. Bunlardan biri de Tokat'ta yaşandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde "okula saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.

Niksar'da bir liseye saldırı olabileceğine dair paylaşım üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Paylaşımla ilgili bir öğrenci gözaltına alındı.

11. sınıf öğrencisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.