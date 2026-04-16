Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tokat'ta 'okula saldırı' paylaşımı yapan bir öğrenci gözaltına alındı

16.04.2026 12:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Tokat'ta okula saldırı olabileceği yönünde paylaşım yapan 17 yaşında çocuk gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırıların ardından pek çok ilde benzer paylaşımlar yapan kişiler gözaltına alındı. Bunlardan biri de Tokat'ta yaşandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde "okula saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Niksar'da bir liseye saldırı olabileceğine dair paylaşım üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Paylaşımla ilgili bir öğrenci gözaltına alındı.

11. sınıf öğrencisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #tokat #gözaltı