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Tokat'ta yangın faciası: Yatalak yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat'ta yangın faciası: Yatalak yaşlı adam hayatını kaybetti

8.06.2026 14:38:00
Güncellenme:
AA
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Tokat'ta yangın faciası: Yatalak yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında yatalak yaşlı adam yaşamını yitirdi.
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İsmet Paşa Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde, yatalak olduğu öğrenilen Hasan Kara'ya (80) ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Komşuların içeride bir kişinin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği evin kapısını kırarak 80 yaşındaki Hasan Kara'yı sedye ile evden çıkardı.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Ambluansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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