"Tokatçı Berber" Mehmet Bayraktar saldırıya uğradı
"Tokatçı Berber" olarak tanınan Mehmet Bayraktar, kendisine yanıt vermediğini söyleyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.
Sosyal medyada "Tokatçı Berber" olarak tanınan Mehmet Bayraktar, yolda yürürken kendisine seslenen kişiye yanıt vermediği iddiasıyla saldırıya uğradı. Bir gözü moraran Mehmet Bayraktar, polise giderek şikayetçi oldu.
Olay, geçen cuma gecesi saat 22.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait berber dükkanında tıraş olmaya gelenlere espri amaçlı tokat attığı için 'Tokatçı Berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar, telefon ile konuşarak caddede yürüyordu. Kimliği belirsiz kişi, seslenmesine rağmen yanıt alamadığını gerekçe göstererek, Bayraktar’a saldırdı.
Saldırgan, kaçarken, Bayraktar aldığı darbenin etkisi ile yere yığıldı. Kendine geldikten sonra polise giden Bayraktar, hastaneye giderek darp raporu aldı. Mehmet Bayraktar, ifadesinde daha sonradan M.Y. olduğunu tespit ettiğini öne sürdüğü bu kişiden şikayetçi oldu. Saldırının sosyal medyada ünlenmesinden kaynaklandığını öne süren Bayraktar, "Tanımadığım bir kişi bana ‘Tokatçı berber’ diyerek seslendi. Telefon ile konuşuyordum, duymadım. Bu şahsı tanımam ve aramızda geçmişe dayanan bir husumet yaşanmamıştır. Beni darbeden bu şahsın tespit edilerek yakalanmasını istiyorum" dedi.
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yat etkiler belli oldu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Alkol ve sigaraya bir zam daha geliyor
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması
- The Economist’ten çarpıcı 'ekonomi' analizi