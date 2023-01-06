Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

06 Ocak 2023 Cuma, 17:39

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar, aralıklarla devam etti. Kar yağışı, Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde de etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.