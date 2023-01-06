Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Tokat'ın yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

AA
06 Ocak 2023 Cuma, 17:39
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Abone Ol google-news

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar, aralıklarla devam etti. Kar yağışı, Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde de etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.


tokat kar yağışı Kar

En Çok Okunan Haberler