Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Tokat'ın yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar, aralıklarla devam etti. Kar yağışı, Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde de etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.
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