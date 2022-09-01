Tokatköy’e bir sabah baskını daha: Evler boşaltılıyor

01 Eylül 2022 Perşembe, 09:43

AKP’nin kentsel dönüşüm mahallelerinde sabah baskınları devam ediyor. Beykoz Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları adı altında yurttaşların söylediğine göre sabaha karşı 03:00 sularında mahalleyi abluka altına aldı. Bölgeye sevk edilen yüzlerce çevik kuvvet, mahalleye çıkan her yolu barikatlarla kapattı.

Bölgeye mahalledeki yurttaşların avukatı dahil olmak üzere basın mensupları da alınmadı.

Geçen hafta yurttaşlara ‘Tebligat gelmeden evleri boşaltmayacağız’ sözü veren yetkililer sabah saatlerine dolu veya boş fark etmeden evlere baskın yaptı. Açamadıkları kapıları koçbaşıyla kıran polisler, evlerdeki yurttaşları çıkartarak tahliyelere başladı. Polis zoruyla evlerinden çıkartılan yurttaşların bazıları sinir krizi geçirdi.

Polisler, binalarının çatısında bekleyen yurttaşlara biber gazıyla müdahale etmeye başladı.